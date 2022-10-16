رودس ماونتن فيو الساحل الشمالي.. أبرز الخدمات والمزايا

يعتبر رودس ماونتن فيو الساحل الشمالي، أحد أهم مراحل مشروع ماونتن فيو المتكامل الذي أطلقته شركة ماونتن فيو العقارية على مساحة ضخمة كي يكون بمثابة مدينة متكاملة توفر حياة مثالية ومريحة لعملائها.

ورغم تعدد مراحله إلا أن كل مرحلة منهم تعد مشروع مستقل بذاته لتوافر أنواع مختلفة من الوحدات فيها إضافة إلى كثرة الخدمات والمرافق التي تحقق الاكتفاء الذاتي للمقيمين فيها.

خدمات ومزايا قرية Rhodes Mountain View

لن تحتاج إلى شيء إلا وستجده متوفر داخل رودس ماونتن فيو لأنه مشروع متكامل من كل النواحي، يظهر ذلك بوضوح في كثرة خدماته وتعدد مميزاته، لتشمل:

تعزيز الشعور بالأمان لجميع النزلاء، حيث يتواجد بشكل مستمر أفراد للحراسة إلى جانب كاميرات المراقبة الموزعة في الداخل والخارج.

مركز طبي

مركز طبي يتميز بوجود أحدث الأجهزة الطبية فيه، بالإضافة إلى الصيدليات التي توفر كل ما يحتاج إليه النزلاء من أدوية ومستحضرات علاجية أو حتى تجميلية.

جراج واسع

جراج واسع مزود بباب يعمل بنظام إلكتروني بالإضافة إلى كاميرات مراقبة لضمان ركن سيارات النزلاء في مكان مؤمن بشكل جيد.

كريستال لاجونز

كريستال لاجونز يشغل 40 ألف متر مربع لذلك يمنح الكثير من وحدات Rhodes Mountain View القريبة منه فيو يخطف الأنظار.

تفعيل خدمة الانترنت

تفعيل خدمة الانترنت داخل وخارج الوحدات عن طريق خدمة الواي فاي، كي يتمكن النزلاء من الاستفادة منها في أي مكان داخل القرية.

منطقة تجارية متكاملة

منطقة تجارية متكاملة للتسوق وشراء المنتجات الأكثر جودة والماركات الأكثر شهرة، نظرًا لوجود العديد من المحلات الكبرى فيها.

نادي صحي

نادي صحي يقدم لرواده خدمة متكاملة ومتميزة لأقصى درجة، خاصة مع تعدد الامكانيات الموجودة فيه ورقي تجهيزاته.

نادي رياضي

نادي رياضي يمكن لجميع نزلاء رودس ماونتن فيو الراغبين في ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة الاشتراك فيه والاستمتاع بألعابهم المفضلة.

حمامات للسباحة

حمامات للسباحة عددها 19 حمام موزعين في مختلف أرجاء القرية كي يسهل على الجميع الوصول إليها، مع العلم أنه يوجد حمام سباحة مغطى للسيدات وحمامات أخرى تناسب الأطفال.

فنادق كبرى

فنادق كبرى تنافس على مستوى عالمي لروعة تصميمها وتميز الخدمات الفندقية المقدمة فيها لأعلى درجة.

أجواء نظيفة خالية

أجواء نظيفة خالية من التلوث إلى حد كبير للاعتماد بشكل أساسي على الطاقة الشمسية النظيفة والصديقة للبيئة.

مرافق متكاملة الخدمات

مرافق متكاملة الخدمات والتجهيزات للاعتناء باللياقة البدنية وصحة الجسم، تشمل صالة للألعاب الرياضية (الجيم)، إلى جانب السبا والجاكوزي.

قاعات اجتماعات ومؤتمرات

قاعات اجتماعات ومؤتمرات مجهزة بشكل مناسب يسهل تنظيم العديد من الفعاليات داخلها، أي أن القرية ليست مكان مثالي للراغبين في التنزه فحسب بل لرجال الأعمال أيضًا.

واحد من أجمل الشواطىء الذي يمكن الاستجمام أمامه بعيدًا عن أي إزعاج أو صخب، مع العلم أنه يوجد شاطىء خاص بالسيدات كي يستمتعن بوقتهن دون قيود.

حدائق خلابة

حدائق خلابة ومساحات خضراء تصل مساحاتها إلى 14 فدان للتنزه وسط أجمل المناظر الطبيعية من نباتات وأشجار ومناظر مبهجة.

أجمل المطاعم والكافيهات

مجموعة من أجمل المطاعم والكافيهات، حيث تتيح لزبائنها فرصة تناول وجباتهم ومشروباتهم المفضلة وسط فيو طبيعي ساحر على الشاطىء مباشرة، كما تضم منطقة (أجورا) عدد أخر من المطاعم والكافيهات إلى جانب المتاجر.

ديكورات عصرية مبتكرة

ديكورات عصرية مبتكرة، مثل central pool وgarden pool، كما يوجد بحيرات صناعية ولاند سكيب منتشرين بين المباني المختلفة، يعتبر ذلك من أجمل التجهيزات الكمالية بالمكان.



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