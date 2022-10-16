عاجل.. آخر تطورات أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأحد

سيطرت حالة من التباين على اسعار الدواجن اليوم الأحد 16-10-2022، بمختلف أنواعها الحمراء والبيضاء، بالمزرعة والسوق المحلي.

وتصدرت اسعار الفراخ البيضاء اليوم، محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات الماضية، في بورصة الدواجن اليوم.



وشهدت الأيام الماضية، حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، رغم الارتفاع الذي شهدته في بعض الأحيان خلال تعاملات البيع والشراء، هذا على مستوى المزرعة ومحلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 33.5 جنيه و41 جنيهًا.



وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية استقرار اسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، مؤكدة أن حالة الاستقرار تلك، تأتي بعد ارتفاعات ملحوظة طرأت على اسعار الفراخ البيضاء اليوم بالفترة الأخيرة، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن.

ومن المعروف أيضًا أن اسعار الفراخ اليوم «البيضاء والحمراء» يتغير على حسب الشركات المنتجة لها، إذ تراوحت أسعارها بين 33.5 و41 جنيهًا، وذلك على اختلاف أنواعها، في بورصة الدواجن اليوم.



أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة



ارتفعت اسعار الفراخ البيضاء اليوم بالسوق المحلي، حيث سجلت في المزرعة 32.5 جنيه للكيلو منها.

اسعار الدواجن الحمراء في المزرعة



كما شهدت اسعار الدواجن الحمراء «الساسو» تراجعًا، عند سعر 42 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت

سجل سعر الكتكوت البلدي 2.70 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو 2.70 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الأبيض 2.10 جنيه.

أسعار البط اليوم



سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة 45 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو البط الفرنساوي إلى 25 جنيهًا.

في حين سجل سعر كيلو البط المولار 29 جنيهًا.



بلغت القيمة الشرائية لفرخ البط المسكوفي 13 جنيهًا.

كما سجل سعر فرخ البط الفرنساوي 5.5 جنيه للواحد.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 13 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 50 جنيهًا.