يلا شوت الجديد Online بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي Live جودة عالية Stream تعليق عربي HD يوتيوب

Online بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي Live جودة عالية Stream تعليق عربي HD حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مع نظيره فريق ليفربول، اليوم الأحد الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



موعد مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول



ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره ليفربول، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

وتنقل أحداث مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره ليفربول، خلال قناة بي إن سبورتس، التي تعد الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

