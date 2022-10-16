انطلقت liverpool بث مباشر لايف live مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الآن Now جودة عالية تعليق عربي دون تقطيع HD

بث مباشر لايف live مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الآن Now جودة عالية تعليق عربي دون تقطيع يستعرض " الفجر الرياضي"، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مع نظيره مانشستر سيتي، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الآن Now

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بنظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.



ويحتل ليفربول المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.



تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

TVPlay Sports التردد – 11804 أفقي معدل الترميز – 27500 القمر – Astra 4A.

قناة Varzish Sport التردد – 11843 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر -Y1A.

قناة Rah-e-Farda Tv التردد- 11293 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر- AzerSpace 46°E.

قناة Idman التردد – 11169 أفقي معدل الترميز – 20400 القمر -AzerSpace 46°E.

قناة IRIB Varzesh التردد – 11555 عمودي معدل الترميز – 30000 القمر – Intelsat 62°E.

قناة Polsat Sport Premium 1 HD

Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500

قناة beIN Sports France 1 HD

Astra 19.2°E – 11856 V 29700

