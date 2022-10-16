يلا GOOL KORA مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم liverpoll كورة ستار

يلا GOOL KORA مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول استعداداتة لمواجهة نظيره نادي مانشستر سيتي، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2022.



موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان اليوم الأحد الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



-تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن تتسلح كتيبة الريدز بقيادة كلوب، بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، لويس دياز.

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القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وتذاع أحداث المباراة، عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في إفريقيا والشرق الأوسط.

