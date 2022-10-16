مؤشرات البورصة المصرية تختتم جلسة الأحد على ارتفاع جماعي

الاقتصاد
بوابة الفجر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وربح رأس المال السوقى 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.039 مليار جنيه. 

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 10048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 1905 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 12325 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 4067 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2186 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 3125 نقطة.

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