جدول مباريات اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

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جدول مباريات اليوم
جدول مباريات اليوم

جدول مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022، العديد من المباريات القوية والمثيرة في مختلف البطولات العالمية وعلى رأسها الكلاسيكو بين ريال كدريد وبرشلونة وقمة الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيت وليفربول.

جدول مباريات اليوم

ويتضمن جدول مباريات اليوم مباريات كبرى الكلاسيكيات العالمية، ففي الدوري الإسباني موعدنا مع مباراة الكلاسيكو الأمتع في العالم بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث الصراع على صدارة الترتيب، بينم يدخل الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول مباراة قوية أمام مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا ومهاجمه الجديد "الغول" هالاند.

وتقدم بوابة الفجر جدول مباريات اليوم الأحد في السطور التالية:

جدول مباريات اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 في الدوري الإنجليزي

مباراة أرسنال × ليدز يونايتد

تُذاع في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على beIN Sports 3 HD Premium

تشيلسي × أستون فيلا

تُذاع الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر يونايتد × نيوكاسل يونايتد

تُذاع الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على beIN Sports 1 HD Premium

ساوثهمبتون × وست هام يونايتد

تنطلق الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على  BeIN Sports 1 Extra

مباراة مانشتر سيتي وليفربول 

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وليفربول في تمام الـ5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

جدول مباريات اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 في الدوري الإسباني

سيلتا فيجو × ريال سوسيداد

تقام المباراة في الـ2 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، بينما تُذاع على beIN Sports HD 1

موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

تنطلق مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الـ4:15 عصرا بتوقيت القاهرة الـ5:15 بتوقيت السعودية على beIN Sports HD 1

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الكلاسيكو.. موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة فى الدورى الإسبانى

مباراة إسبانيول × بلد الوليد

تلعب المباراة في تمام 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 4

مباراة ألميريا × ريال بيتيس

تنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

جدول مباريات اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 في الدوري الإيطالي

مباراة إنتر ميلان × ساليزنيتانا

تنطلق المباراة في تمام 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 1:30 ظهرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على AD SPORTS Premium 1.

مباراة أودينيزي × لاتسيو

تُذاع على AD SPORTS Premium 1 في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية.

مباراة بولونيا × نابولي

تنطلق المباراة في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Starz Play App

مباراة ميلان × هيلاس فيرونا

تنطلق المباراة في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على AD SPORTS Premium 1.

جدول مباريات اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 في الدوري الألماني

أوجسبورج × كولن

تنطلق المباراة في تمام 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4:30 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 3

بورسيا دورتموند × يونيون برلين

تنطلق المباراة في تمام 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN SPORTS 6 HD.

بايرن ميونخ × فرايبورج

تنطلق المباراة في تمام 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 3

جدول مباريات اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 في الدوري الفرنسي

أنجيه × تولوز

تنطلق المباراة في تمام 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2 ظهرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

أجاكسوا × تروا

تُذاع على BeIN Sports 2 Extra

أوكسير × نيس

تُذاع على beIN SPORTS 6 HD

ستاد بريست × نانت

تُذاع على beIN Sports HD 5

ليون × رين

تُذاع على beIN SPORTS 2 HD

تنطلق المباريات في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية.

موناكو × كليرمونت فوت

تنطلق المباراة في تمام 5:05 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:05 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

باريس سان جيرمان × مارسيليا

تنطلق المباراة في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

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