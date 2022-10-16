سعر الدولار اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 مقابل الجنيه في البنوك

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سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار اليوم، يعتلي سعر الدولار صدارة اهتمام الكثيرين ولا سيما المصريين لارتباطه بالعديد من السلع الأساسية التي تهم الجميع والتي يتم استردادها من الخارج بالعملة الأمريكية الخضراء، إذ يتسبب أي ارتفاع في قيمتها بارتفاع الأسعار تباعا.

سعر الدولار اليوم

ويبحث الكثيرون عن سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022 أمام الجنيه المصريس في مختلف البنوك والمصارف العاملة في جمهورية مصر العربية.

سعر الدولار اليوم الأحد 

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه في ختام تعاملات يوم الخميس الماضي.

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سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد خلال منتصف تعاملات البنوك

وتقدم بوابة الفجر سعر الدولار اليوم في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي

19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

19.64 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

19.68 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الأحد  16-10-2022 محافظة الإسكندرية

ويعتبر سعر الدولار من أهم الموضوعات التي تشغل اهتمام الكثيرين، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى والتي تتمثل في أسعار الحديد والإسمنت، وأسعار الدواجن واللحوم إلى جانب الكتاكيت وأسعار كراتين البيض، كما يبحث البعض عن أسعار الذهب والفضة والخضروات والفاكهة في الأسواق "جملة وقطاعي"، حيث أنه كلمات ارتبطت السلع والخدمات باحتياجات المواطنين زاد البحث عنها وذلك لأهميتها المتزايدة بزيادة الطلب عليها.

سعر الدولار  والذهب

وتقدم بوابة الفجر العديد من الخدمات مثل سعر الدولار بشكل يومي إلى جانب أسعار الذهب بمختلف الأعيرة التي تتضمن عيار 21 الأكثر انتشارا وتداولا في جمهورية مصر العربية، وعيار 18 الذي يلقى رواجا في المدن الساحلية.

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