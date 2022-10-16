تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الانجليزي

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ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر سيتي

يتسائل عشاق ومحبي كرة الفدم العالمية، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الانجليزي، والتي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد " معقل الريدز. 

ويترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية اليوم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في إطار منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها اليوم على ملعب أنفليد معقل الريدز. 

وستقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة 5.30 مساءا بتوقيت القاهرة، حيث بدأ عشاق الكرة البحث عن ترددات القنوات الناقلة للمباراة المنتظرة بين أقوى فرق الدوري الإنجليزي، خاصة بعد تألق الفرعون المصري محمد صلاح في المباراة السابقة، حيث سجل هاتريك بـ3 أهداف في أقل من 10 دقائق، في شباك فريق رينجرز الاسكتلندي، ورفع صلاح رصيده التهديفي إلى 164 هدفا، في 267 مباراة منذ بداية مشواره مع فريق ليفربول.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، وهي على النحو التالي:-

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي 

ونظرا لحصولها على الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإنجليزي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت شبكة بي إن سبورت، إذاعة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الخامسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وفي تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، والسادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك عبر شاشة قناة beIN Sports Premium HD، من خلال الأقمار الصناعية يوتلسات وسهيل سات.

قناة beIN Sports HD Premium

- القمر الصناعي: يويلسات

- التردد: 11013

معدّل استقطاب: أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة  البث:  DVB-S2

التردد الموجة:  8PSK

تردد قناة beIN Sports HD Premium عبر القمر الصناعي سهيل سات

- التردد: 11547

- معدّل استقطاب: عمودي

- معدّل الترميز: 27500

- معدّل تصحيح الخطأ 2/3

- إشارة  البث:  DVB-S2

-التردد الموجة: 8PSK

وينافس فريق مانشستر سيتي بقوة على بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، فيما يحتل فريق ليفربول المركز العاشر، برصيد 10 نقاط فقط حتى الآن.

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