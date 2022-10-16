تعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر 1444

يستعد عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية في الوقت الخالي، تحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر 1444 من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أنهم في حاجة ماسة إلى هذا الراتب من أجل شراء كافة متطلباتهم.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر 1444، وهي على النحو التالي:-

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر 1444 في السعودية

يتساءل عدد كبير من المتقاعدين في المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر 1444، وذلك وفقًا لما صرحت به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن المقرر أن ينزل راتب التقاعد 1444 لهذا الشهر في يوم 25 من شهر أكتوبر 2022 الموافق 29 من شهر ربيع الأول 1444 أي أن العد التنازلي قد بدأ بالفعل ولا يفصلنا عن يوم الإيداع سوى أيام قليلة.

كم باقي على راتب التقاعد لهذا الشهر أكتوبر؟

أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي أنه قد بدأ العد التنازلي لإيداع راتب التقاعد المدني والعسكري حيث أن الإيداع سيكون يوم 25 من هذا الشهر أي لم يتم بقى سوى عشرة أيام فقط على الإيداع من تاريخ نزول هذا التقرير.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1444

في الفترة الأخيرة انتشرت عدد من الأنباء الخاصة بزيادة راتب التقاعد لهذا الشهر ولكن أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه لا صحة أبدًا لما يتردد حول زيادة راتب التقاعد وأن الرواتب الأساسية سيتم إيداعها فقط دون أي زيادة.