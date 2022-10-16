تعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر 1444

منوعات
صرف رواتب المتقاعدين
صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر 1444

يستعد عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية في الوقت الخالي، تحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر 1444 من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أنهم في حاجة ماسة إلى هذا الراتب من أجل شراء كافة متطلباتهم. 

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر 1444، وهي على النحو التالي:- 

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر 1444 في السعودية

يتساءل عدد كبير من المتقاعدين في المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر 1444، وذلك وفقًا لما صرحت به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن المقرر أن ينزل راتب التقاعد 1444 لهذا الشهر في يوم 25 من شهر أكتوبر 2022 الموافق 29 من شهر ربيع الأول 1444 أي أن العد التنازلي قد بدأ بالفعل ولا يفصلنا عن يوم الإيداع سوى أيام قليلة.

كم باقي على راتب التقاعد لهذا الشهر أكتوبر؟

أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي أنه قد بدأ العد التنازلي لإيداع راتب التقاعد المدني والعسكري حيث أن الإيداع سيكون يوم 25 من هذا الشهر أي لم يتم بقى سوى عشرة أيام فقط على الإيداع من تاريخ نزول هذا التقرير.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1444

في الفترة الأخيرة انتشرت عدد من الأنباء الخاصة بزيادة راتب التقاعد لهذا الشهر ولكن أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه لا صحة أبدًا لما يتردد حول زيادة راتب التقاعد وأن الرواتب الأساسية سيتم إيداعها فقط دون أي زيادة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر 1444 صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر 1444 صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر موعد صرف رواتب المتقاعدين صرف رواتب المتقاعدين

مواد متعلقة

بشرى لموظفي الحكومة.. مواعيد صرف رواتب سبتمبر

الأكثر قراءة

يلا شوت watch مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشر Kora live دون تقطيع كلاسيكو الدوري الإسباني رابط ماتش الريال هدف Benzema

يلا شوت HD رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد liverpool

يلا REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت kora live

يلا شوت fal3arda مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كورة HD في كلاسيكو الأرض

كورة لايف Real Madrid vs Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر Plus live.. رابط ماتش برشلونه Yalla shoot هدف فينيسيوس Vinicius

لايف ناو live Now.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومان سيتي جودة عالية stream تعليق عربي دون تقطيع

يلا كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد يلا شوت بث مباشر ليفربول NOW

يلا لايف Stream.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم 16-10-2022 الدوري الاسباني bein match هدف عثمان ديمبيلي الآن