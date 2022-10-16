ميناء دمياط يستقبل 39 ألف طن من القمح الروسي لصالح "السلع التموينية"

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة.. بينما غادرت 10 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (LNG ENDEAVOUR) ترفع علم فرنسا وطولها 293 مترًا وبعرض 46 مترًا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ نحو 60 ألف طن من الغاز المسال، والسفينة (OXANA V) ترفع علم بنما ويبلغ طولها 179 مترًا وعرضها 30 مترًا قادمة من روسيا وتحمل 38850 طنًا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 6498 طنًا تشمل: 1843 طن أسمنت و65 طن رخام و85 طن رمل زجاجي و260 طن علف بنجر و4245 طن بضاعة متنوعة.

كما أضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 28859 طنًا تشمل: 5500 طن قمح و1768 طن رخام و6021 طن ذرة و6250 طن خردة و1956 طن أخشاب و3500 طن فول و300 طن زيت طعام 3000 طن كلوريد اثلين و2054 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 564 طنًا.. بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 624 حاوية مكافئة والحاويات الواردة 498 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2101 حاوية مكافئة.

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 98046 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125319 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2650 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطاران بعد أن فرغا 50 حاوية 40 قدمًا قادمين من السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3758 شاحنة.