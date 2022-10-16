شروط وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية 1444.. ورابط التقديم

شروط وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية 1444، تعتبر من ضمن أكثر العمليات بحثا عبر مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في المملكة العربية، ويرغب العديد من المتقدمين في معرفة أدق التفاصيل حول وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية 1444.

وأعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة، والوظائف متاحة عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في فروع الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف يبلغ عددها 40 وظيفة تتنوع بين الوظائف الإدارية والهندسية والفنية، وتتوفر في عدد من مدن المملكة وهي (المدينة المنورة - الحدود الشمالية - الجوف - تبوك).

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، شروط وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية 1444 ورابط وخطوات التقديم، وهي على النحو التالي:-

شروط التقديم على وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية 1444

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للتقديم علي وظائف وزارة النقل وتتلخص في النقاط التالية:

- يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

- يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو البكالوريوس.

- يجب أن لا يكون سبق واشترك المتقدم في برنامج التدريب على رأس العمل تمهير.

- يجب أن لا يكون موظفًا حاليًا ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

رابط التقديم على وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية 1444

يتم التقديم على وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية 1444 بداية من يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر 2022 الموافق 17 ربيع الأول 1444 ويستمر لمدة أسبوعين، ويتم التقديم علي الوظائف إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة (اضغط هنـــــــا).

وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية 1444

أوضحت وزارة النقل أن التقديم على الوظائف الشاغرة متاح لحمة شهادة الثانوية العامة والبكالوريوس، ومن الجدير بالذكر أن برنامج تمهير هو برنامج يتبع صندوق تنمية الموارد البشرية ويتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالوريوس أو 2000 ريال شهريًا لحملة الدبلوم، ومجالات الوظائف هي:

- وظائف إدارية.

- وظائف تقنية.

- وظائف مالية.

- وظائف فنية.

- وظائف هندسية.

- وظائف قانونية.