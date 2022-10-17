أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 17-10-2022

استقرت أسعار الذهب في مستهل أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد أن شهد المعدن الأصفر نحو 3.5% من قيمته خلال تعاملات الأسبوع الماضي متأثرًا بارتفاع أسعار الدولار.

أسعار الذهب الأن



- سجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات منتصف اليوم 1274 جنيهًا.

- سجل سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية 1115 جنيها.

- سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 خلال التعاملات المسائية 956 جنيهًا.

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 8920 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 3.5 % في إجمالي تعاملات الأسبوع، متأثرا بصعود الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى، بالإضافة إلى استئناف عوائد سندات الخزانة ارتفاعها مجددًا، حيث صعد العائد على سندات الخزانة لآجل 10 سنوات أعلى 4%.

وتراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، مع التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية بقوة في الولايات المتحدة للسيطرة على خطر التضخم.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.7% أو ما يعادل 28.10 دولار لتصل إلى 1648.90 دولار للأوقية.

وتصاعدت توقعات الأسواق المالية لرفع معدلات الفائدة الأمريكية في اجتماعي نوفمبر وديسمبر المقبلين إلى 75 نقطة أساس، بعد بيانات أظهرت أن التضخم لا يزال أعلى من المتوقع رغم زيادة الفائدة 5 مرات منذ بداية العام الجاري.