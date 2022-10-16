توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

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توقعات حالة الطقس
توقعات حالة الطقس

توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة 

أعلنت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة، بداية من غد الاثنين، حتى الأربعاء المقبل.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة، وهي على النحو التالي:-

توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وكشف بيان الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، أن الأمطار مازالت متوقع سقوطها في حالة الطقس غدا الاثنين على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري وقد تمتد للقاهرة، ومع بداية الثلاثاء المقبل، تعود حالة الاستقرار النسبي للطقس خاصة على شمال البلاد والسواحل الشمالية الشرقية والغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، حيث تقل فرص سقوط الأمطار.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 17 أكتوبر 2022 

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 31 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22. 

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 19 أكتوبر 2022 

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

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