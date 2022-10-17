"تتعاطى المخدرات برفقة حسام حبيب".. شقيق شيرين يكشف مفاجآت مدوية بشأن إيداعها في المستشفى

"تتعاطى المخدرات".. شقيق شيرين يكشف مفاجآتكشف محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة

كشف شقيق شيرين عبدالوهاب، حقيقة ما تردد بشأن تعديه على شيرين بالضرب، واحتجازها بالمستشفى في أول مداخلة له للتعليق على الواقعة

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء "الحكاية معقدة.. أختى تتعرض لعصابة حسام حبيب وسارة الطباخ، أختي بتضيع وبتنهار".

تفاصيل أزمة شيرين عبدالوهاب

وأشار عبدالوهاب الأحد، إلى أن شيرين وحسام تصالحا قضائيا منذ أسبوع، مضيفا: "ضحكوا عليها، ورجعوا يتكلموا على الواتساب".

وتابع: "حسام حبيب وشيرين بيتعاطوا مخدرات وروحت جبتها من شقتها في التجمع الخامس ووديتها المستشفى".

شيرين عبد الوهاب وأحدث ما طرحته

طرحت الفنانة والمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة والأخيرة "المترو" مؤخرا والتي حققت تفاعلا كبيرا من جمهورها ومتابعيها.

طاقم عمل أغنية "المترو" لـ شيرين عبد الوهاب



أغنية "المترو" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، توزيع وفواصل موسيقية النابلسي، تسجيل غناء ميكس وماستر طارق مدكور، جيتار أحمد حسي.



كلمات أغنية "المترو" لـ شيرين عبد الوهاب

في محطة المترو وأنا ماشية من يومين

أنا شوفت حد أنا مش هشوفو مرتين

بعتت عيونه ضحكة قولت قصده مين أنا أنا أنا

خد قلبي مني وخطفني خطفة ولاقتني طايرة مع أني واقفة مبقتش فاهمة مبقتش عارفة ده عمل في روحي وفي قلبي إيه

قربلي خطوة وقالي فجأة إيه

النظام دقات قلبي سريعة ومن غير انتظام

وضحكلي نفس الضحكة قولت خلاص تمام أنا أنا

قبل أما نحكي ونقول كلمتين

تليفونه رن استأذن وبعد خطوتين في الزحمة تاه من قبل معرف هو مين؟

كده كده



تسريب كلمات أغنية "المترو"

تم تسريب كلمات الأغنية منذ فترة وانتشرت أخبار عنها، دون معرفة من السبب وراء ذلك، وهذا ما أدى إلى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لكلماتها.