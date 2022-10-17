والدة شيرين عبد الوهاب: بنتي طردتني برا بيتها

توك شو
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

قالت كريمة والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب أن بعد حفل شيرين الأخير اتي حسام حبيب إليها ومكثوا داخل الاستوديو لمدة ٣ أيام يتعاطون المخدرات.

والدة شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل أزمة ابنتها

وأضافت "كريمة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن بعد تعاطيها للمخدرات مع حسام حبيب قامت بعمل خناقة مع والدتها وابنتها وقامت بطردهم جميعا من المنزل وهي تحت تأثير المخدرات، قائلة "قولتلها انتي ايه اللي بتعمليه دا.. قالتلي انا شيرين عبد الوهاب وعارفه بعمل ايه كويس.. ويلا برا من بيتي كلكم".

أزمة شيرين عبد الوهاب

وتابعت والدة الفنانة شيرين عبدالوهاب أن كانت هناك خلافات بينهم وبين حسام حبيب من قبل بسبب ما كان يقوم به مع شيرين عبدالوهاب.

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