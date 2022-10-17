شقيق شيرين عبد الوهاب: أختي بتضيع وأنا بحاول أنقذها

توك شو
الفنانة شيرين عبد
الفنانة شيرين عبد الوهاب وشقيقها

قال محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، اليوم الأحد، إن شقيقته محجوزة في مصحة نفسية للعلاج، موضحًا: "أدعيت أن اختي محجوزة في مستشفى عظام وتعرض لحادث من أجل إخفاء حقيقة دخولها إلى مستشفى أمراض نفسية حفاظًا على أسمها".

تفاصيل أزمة شيرين عبد الوهاب وشقيقها

وأضاف شقيق شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء أمس، إنه اضطر إلى أن يُدخل شقيقته المستشفى حتى يتم علاجها من المخدرات التي أدمنتها في الفترة الماضية.


وتابع: “أخدت لجنة من المستشفى عشان أجيب أختي من شقة التجمع عشان أنقذها من تعاطي المخدرات مع طليقها حسام حبيب”.

شقيق شيرين عبد الوهاب: أختي بتضيع

وأضاف: شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليًا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان حيث أن نسبة المخدرات في الدم مرتفعة جدا 

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