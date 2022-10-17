لهذا السبب.. مايا مرسي توجه انتقادا لاذعا لشيرين عبدالوهاب

علقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على رغبة شيرين عبدالوهاب، بالعودة لطليقها حسام حبيب، بعد أزمة انفجرت بينهما تحدثت فيها شرين عن عنف كبير تعرضت له من طليقها.

واستنكرت الدكتورة مرسي في بيان نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، موقف شيرين بسبب رغبتها في العودة مرة أخرى لطليقها التي تعرضت على يده للعنف.

وشبهت موقف الفنانة شرين بموقف "عروس الإسماعيلية" الفتاة التي تعرضت للضرب على يد عريسها وقبلت العيش معه مرة أخرى لتتعرض للتعذيب لمدة 8 أشهر عاشتها بصحبته.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الواقعتين تتشابهان مع بعضهما، ففي نهايتهما كانت الاستغاثة بالشرطة، مؤكدة رفضها لكافة أشكال العنف ضد المرأة.

وقالت إن "العنف مرفوض، كل فترة تخرج علينا المواقع بموقف صعب جديد تمر به الفنانة شيرين عبد الوهاب، لا أعرف شيرين عن قرب ولكن تحدثنا في أحد المواقف التي مرت بها وكان موقفا صعبا، ووجدتها بنت مصرية جدعة ولكن تفقد الأمل بسهولة، ببساطة هي طيبة جدا".

ووجهت الدكتورة مايا حديثها للفنانة شيرين قائلة: "يا شيرين لم يختلف موقفك عن موقف عروسة الاسماعيلية، إذا صح ما تناقلته وسائل الإعلام، صلح مع رجل اعتدى بالضرب وتهديد بالرصاص كما ذكرت بنفسك في برامج التليفزيون على الهواء، النهاردة خناقة مع أخيكِ علشان صلح مع رجل مرة ثانية دمر حياتك حسب تشبيهك، وفي الحالتين استغاثة بالشرطة".