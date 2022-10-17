عمرو أديب يحذر من إقدام شيرين عبد الوهاب على الانتحار

حذر الإعلامي عمرو أديب من احتمال إقدام الفنانة شيرين عبد الوهاب على الانتحار، بسبب الضغوط التي تتعرض لها منذ فترة طويلة.

وقال عمرو أديب خلال تقديمه حلقة الأحد من برنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر: "أنا رأيي إن شيرين ممكن في أي لحظة تنتحر، اللي يوصل للمرحلة دي وارد جدا نقوم في يوم مانلاقيش شيرين، وأنا مش عارف السبب، إنما إحنا بنتكلم عن ثروة في مصر هي شيرين عبد الوهاب".

وأضاف: "كل المعلومات اللي بيقولها أخو شيرين ووالدتها بتقول إننا أمام حالة مرعبة، وواضح جدا إن شيرين من كتر ما كل واحد بيشدها ناحيته هتتقطع".

وتساءل عمرو أديب عن سر وجود شيرين داخل أحد المستشفيات على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وعدم قدرتها على الخروج من المستشفى، ومعنى وجود أشخاص يلوحون لها دون أن تتمكن من الوصول إليهم، وهو ما ظهر في مقطع فيديو متداول.

وتابع: "أين النقابة والمحامين؟ أكيد في جهة في البلد تقدر تفهم إيه الحكاية وماذا يجري مع شيرين كإنسانة قبل أن تكون مطربة، هل هذه نهاية شيرين عبد الوهاب؟".

وشهدت الساعات الماضية الكشف كثير من تفاصيل الأزمة التي تمر بها شيرين حاليا، وبدأت الكواليس تتضح مع مداخلة شقيق شيرين ببرنامج "الحكاية"، والتي قال فيها إنه اضطر إلى إدخال شقيقته المستشفى حتى يتم علاجها من المخدرات التي أدمنتها في الفترة الماضية، وذلك خوفا منه على شقيقته.