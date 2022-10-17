أسعار اللحوم فى مصر اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر

حافظة أسعار اللحوم فى مصر، اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022، على نفس معدلاتها على الرغم من حالة الارتفاع العالمي بسبب الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي تأثرت أيضًا أسعار اللحوم اليوم في مصر ولكن بشكل طفيف.


وكانت أسعار اللحوم، قد شهدت ارتفاعًا عقب الحرب الروسية الأوكرانية وتختلف أسعار اللحوم اليوم حسب كل محافظة وحسب الأماكن التي يتم أخذ اللحمة منها.

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أسعار اللحوم اليوم 


واستقرت اسعار اللحوم اليوم بجميع أنواعها في الأسواق، إذ سجل سعر اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل 69 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) 72 جنيهًا للكيلو، مع استقرار المعروض، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق وبين المحافظات.

 

 

 

أسعار اللحوم الحمراء بالمزرعة


سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) عند 58 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) عند 60 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) عند 61 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر كيلو اللحم الجسمي البلدي ( وزن 250 كيلو) عند 66 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم الجسمي البلدي ( وزن 200 كيلو) 66 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم الجسمي البلدي ( وزن 100 كيلو) عند 79 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 62 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 65 جنيهًا (وزن 400 كيلو).


وسجل سعر اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل بنحو 69 جنيهًا للكيلو (وزن 400: 600 كيلو).

وسجل سعر اللحم البقري المستورد البرازيلي 66 جنيهًا للكيلو (وزن 450 كيلو).

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) عند 72 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) عند 75 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 250 كيلو) عند 78 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 200 كيلو) عند 78 جنيهًا للكيلو.

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