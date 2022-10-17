عاجل.. أسعار البيض تواصل الارتفاع اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022

وسط حالة من الارتفاع المتواصل، شهدت أسعار البيض (المائدة) صعودًا جديدًا اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، يضاف إلى سعر الكرتونة (30 بيضة) التي شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات متتالية حتى قاربت الـ 100 جنيه، في ظل عدم توافر الأعلاف ومدخلات الانتاج مما أدى إلى خروج كثير المنتجين من الخدمة.

وترصد “الفجر” من خلال التقرير التالي أسعار البيض اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 في المزارع وللمستهلك

أسعار البيض

سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة نحو 73 جنيهًا في المزرعة، في حين يتراوح سعره للمستهلك 78 جنيهًا حسب المنطقة.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 71 جنيهًا بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 76 جنيهًا حسب المنطقة.

أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ نحو 77 جنيهًا ويباع بسعر 81 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقه.

وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى، حيث وصل سعر البيض في بعض المناطق 90 جنيه للكرتونة (30 بيضة).

ومن جانبه أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الوزارة قامت بضخ كميات إضافية من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين باسعار مخفضة بنحو 25% من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة حيث تم طرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن.

كما طرحت الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، كميات من بيض المائدة، بأسعار مخفضة للكارتونة، من خلال سيارات متنقلة أمام ديوان الوزارة بالدقي، للمساهمة في خفض الاسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جدير بالذكر أن مصر حقّقت طفرة كبيرة في صناعة الدواجن ونجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة اكتفاء ذاتي 100% والذي يصل لنحو 14 مليار بيضة سنويًا بإجمالي إستثمارات في صناعة الدواجن نحو 100 مليار جنيه بعدد ما بين 50 إلى 60 ألف منشأة ويعمل بها نحو 3 ملايين عامل.