انتصار السيسي: أحيي جهود مؤسسات الدولة للقضاء على الفقر بمصر

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، إنها تحيي جهود مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني، للقضاء على الفقر في جميع أنحاء مصر.

جاء ذلك في منشور للسيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك، حيث قالت: "في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، أحيي جهود مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني، للقضاء على الفقر في جميع أنحاء مصر من خلال العديد من المبادرات التي نجني ثمارها يوما وراء يوم، وأهمها مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تغيير حياة الملايين من المصريين وتوفير حياة كريمة لهم تليق بالجمهورية الجديدة".