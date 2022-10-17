كيفية الحصول على قرض الزواج دون فوائد.. واهم الأوراق المطلوبة

كيف تحصل على قرض لك

تيسيرا لإقامة الأفراح وتسهيلا على المقبلين على الزواج استلزامات الأفراح قررت البنوك منح المقبلين على الزواج قروض لتجهيز المستلزمات وعلى كل شاب مقبل على الزواج لا يجد ازمة مادية حيث أن كل بنك يفرض شروطه من حيث طرق السداد والفوائد المضافة إلى أسعار القرض.

قروض من البنوك لتسهيل عملية الزواج

وقامت العديد من البنوك بتقديم للشباب فرضة لأخذ قروض تسهل عليهم عملية الزواج لاستيفاء كافة المتطلبات التي يحتاجها الشباب للزواج.

عروض على القروض

وتقدم البنوك جميع العروض على القروض وبعدة طرق للتسهيلات، وكذلك العديد من أنظمة الدفع، بما يتناسب مع جميع فئات الشباب قبل الإقبال على القرض تعرف على جميع العروض المقدمة من البنوك لقرض الزواج.

معظم البنوك تقدم قروض للشباب المقبلين على الزواج

تأتي قروض الزواج 2022 من بنوك متعددة وتختلف من بنك لآخر، حيث يوجد العديد من البنوك التي تقدم القروض للشباب بشكل عام مما يساعدهم على استكمال متطلبات الزواج، وكذلك طرق الدفع المختلفة حسب كل بنك، وكذلك الإضافة. معدل فائدة مختلف حسب كل بنكز

ما هي البنوك التي تقدم قرض الزواج؟

ومن البنوك التي أعلنت عن تمويل قرض الزواج هى بنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، وبنك ناصر الاجتماعي، والبنك التجاري الدولي CIB وبنك القاهرة.



تفاصيل قرض الزواج من بنك القاهرة

يمنح بنك القاهرة الفرصة للمقبلين على الزواج من موظفي الجهاز الإداري للدولة تمويل قرض الزواج يقيمة تصل نصف مليون جنيه للعميل أو المواطن على فترة سداد بس بشرط ألا يقل السن عن 21 عامًا وألا يقل الدخل الشهري عن 300 جنيه، وتتراوح مدة سداد القرض بين 6 أشهر وحتى 120 شهرا وبصورة البطاقة.

تفاصيل قرض الزواج من البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري قرض للمقبلين على الزواج تصل قيمته إلى 500 ألف جنيه على فترة سداد تصل إلى إلى 10 سنوات دون الحاجة إلى وجود ضامن يعمل في القطاع الحكومي بشرط ألا يقل دخل المتقدم للحصول على القرض عن 500 جنيه شهريا مع ضرورة وجود خطاب معتمد من جهة العمل مثبت به الدخل الشهري على أن يدفع 2% من قيمة القرض كمصروفات إدارية وبحد أدنى 250 جنيها، مقدمًا.

تفاصيل قرض الزواج من بنك ناصر

يعد بنك ناصر الاجتماعي من أعرق البنوك الوطنية التي تدعم الأسر المصرية بكل شرائحها ومن بينهم قرض الزواج الذي يتصل قيمته إلى 15 ألف جنيه فقط، ويحصل البنك الأقساط دون فائدة مقابل مصاريف إدارية بسيطة للغاية بشرط عدم امتلاك الشخص المتقدم للحصول على القرض دخل شهري ثابت للحصول على المساعدة وأن يكون غير موظف.

تفاصيل قرض الزواج من بنك فيصل الإسلامي

لا يتجاوز سن العميل عن 60 عاما عند سداد آخر قسط بالقرض، ولا بد أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمقترض 1500 جنيه، وتصل قيمة القرض لـ 150 ألف جنيه الحد الأقصى.

5 سنوات مدة سداد القرض، ونسبة المصاريف الإدارية 1.5%على إجمالي قيمة القرض.

تفاصيل قرض الزواج من البنك التجاري الدولي CIB

شروط تمويل القرض في بنك التجاري الدولي وجاءت الشروط على النحو التالي:

لايتجاوز سن العميل عن 60 عاما عند سداد آخر قسط بالقرض.

أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمقترض 2600 جنيه .

قيمة القرض 350 ألف جنيه الحد الأقصى.

مدة سداد القرض 5 سنوات .

نسبة المصاريف الإدارية 2%على إجمالي قيمة القرض.

تفاصيل قرض الزواج من بنك مصر



يقدم بنك مصر قرضًا جيدًا للشباب المقبلين على الزواج، وهذا القرض مضمون بشهادات متعلقة بالمعاملات الإسلامية.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم بنك مصر بتزويد الشباب بقيمة القرض، للشهادة، والتي لم تحصل عليها منذ 6 أشهر.

من الشروط التي يطلبها بنك مصر للحصول على هذا النوع من القروض أن يكون طالب القرض عميلًا لبنك مصر، كما يجب أن يكون هناك شهادة ادخار لطالب القرض من بنك مصر الذي يجب أن يكون ضامنًا. من مبلغ القرض.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

صورة بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية

توافر إيصال مرفق من المرافق العامة

ويجب أن يكون تم دفعه خلال فترة قريبة