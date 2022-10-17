التفاصيل الكاملة حول الفوز بـ «جائزة الكرة الذهبية»

جائزة الكرة الذهبية هي جائزة سنوية، حيث يترقب جماهير كرة القدم حول العالم، حفل الكرة الذهبية 2022، لمعرفة أفضل لاعب في العالم لهذا العام، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

جائزة الكرة الذهبية 2022.. تعرف على موعد الحفل

يقام حفل الكرة الذهبية 2022، مساء اليوم الإثنين، في مسرح دو شاتليه الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، وفقًا لما أعلنت عنه مجلة "فرانس فوتبول" في وقت سابق، حيث تم تقديم موعد الحفل هذا العام ليُقام في أكتوبر بدلًا من نوفمبر، قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022.

من هو اللاعب الأكثر فوزا بالجائزة حتى الأن؟

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، هو الأكثر فوزّا بجائزة الكرة الذهبية بـ7 ألقاب، ويليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ5 ألقاب.

جائزة الكرة الذهبية 2022..أبرز القنوات الناقلة للحفل

وحتى الآن لم تعلن قناة بي إن سبورتس القطرية، عن نقل حفل الكرة الذهبية 2022، خاصة وأنها كانت الناقل الحصري للنسخ الماضية.

المرشحون للكرة الذهبية

كشف فرانس فوتبول في وقت سابق عن قائمة تضم 30 لاعبا يتنافسون على الفوز بالجائزة الرئيسية في الحفل، وياتي في المقدمة الفرنسي كريم بنزيما، السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022

كريم بنزيما -ريال مدريد- فرنسا

روبرت ليفاندوفسكي- برشلونة- بولندا

فابينيو- ليفربول- البرازيل

فيل فودين -مانشستر سيتي- إنجلترا

داروين نونيز- ليفربول- أوروجواي

هاري كين - توتنهام - إنجلترا

مايك مينيان - ميلان- فرنسا

كاسيميرو- ريال مدريد- البرازيل

رياض محرز- مانشستر سيتي- الجزائر

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد- البرازيل

لويس دياز- ليفربول- كولومبيا

سون هيونج مين- توتنهام- كوريا الجنوبية

ترنت آرنولد- ليفربول-إنجلترا

تيبو كورتوا- ريال مدريد- بلجيكا

محمد صلاح- ليفربول- مصر

كريستوفر نكونكو- لايبزيج- فرنسا

يوشوا كيميش- بايرن ميونخ- ألمانيا

رافاييل لياو- ميلان- البرتغال

كيفين دي بروينه- مانشستر سيتي- بلجيكا

سيباستيان هالير- بوروسيا دورتموند- كوت ديفوار

لوكا مودريتش- ريال مدريد- كرواتيا

كريستيانو رونالدو- مانشستر يونايتد- البرتغال

أنطونيو روديجر- ريال مدريد- ألمانيا

دوشان فلاهوفيتش- يوفنتوس- صربيا

فيرجيل فان دايك- ليفربول- هولندا

جواو كانسيلو- مانشستر سيتي- البرتغال

كيليان مبابي- باريس سان جيرمان- فرنسا

إرلينج هالاند- مانشستر سيتي- النرويج

ما هي قيمة الكرة الذهبية؟

تزيد قيمة الكرة الذهبية عن 3000 يورو، وتتشكل من كرة تُملأ بمادة تشبه الشمع ويتم حفرها لإعطاء الشكل والتماس للتمثيل الكروي، ثم يتم غمسها في الذهب الخالص مع شعار "فرانس فوتبول" ونقش اسم الفائز.

جائزة مالية للفائز بالكرة الذهبية؟

حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأثناء مشاركته في منح جائزة الكرة الذهبية، وعن قيمة الجائزة المالية التي يحصل عليها الفائز تصل لـ 17.6 ألف يورو.