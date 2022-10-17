سعر الدولار اليوم الإثنين 17 -9-2022 في مصر

سعر الدولار من الدموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثيرين، ولا سيما في ظل ارتباط العملة الأمريكية الخضراء بالعديد من السلع والخدمات المهمة التي يعتمد عليها المواطنين والتجار في أعمالهم.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق الـ17 من أكتوبر 2022 استقرارا وثباتا ملحوظا في البنوك العاملة بجمهورية مصر من بداية التعاملات الأسبوعية، للأسواق المصرفية.

ونقدم لقرائنا عبر بوابة الفجر سعر الدولار اليوم الاثنين 17-9-2022 في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

19.63 جنيه للشراء

و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

19.63جنيه للشراء

و19.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

19.63 جنيه للشراء

و19.69جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

19.66جنيه للشراء

و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد

19.65جنيه للشراء

و19.71 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

19.66 جنيه للشراء

و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

19.65 جنيه للشراء

و19.71 جنيه للبيع.