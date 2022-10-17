سعر الدولار اليوم الإثنين 17 -9-2022 في مصر

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سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار من الدموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثيرين، ولا سيما في ظل ارتباط العملة الأمريكية الخضراء بالعديد من السلع والخدمات المهمة التي يعتمد عليها المواطنين والتجار في أعمالهم.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق الـ17 من أكتوبر 2022 استقرارا وثباتا ملحوظا في البنوك العاملة بجمهورية مصر من بداية التعاملات الأسبوعية، للأسواق المصرفية.

ونقدم لقرائنا عبر بوابة الفجر سعر الدولار اليوم الاثنين 17-9-2022 في السطور التالية:

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سعر الدولار اليوم الاثنين 17-10-2022 محافظة الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

  19.63 جنيه للشراء

  و19.69 جنيه للبيع.

 سعر الدولار اليوم  في البنك المركزي المصري

19.63جنيه للشراء 

 و19.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم  في البنك الأهلي المصري

19.63 جنيه للشراء 

و19.69جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

 19.66جنيه للشراء 

و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد

19.65جنيه للشراء 

و19.71 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم  في بنك أبو ظبي الإسلامي

19.66 جنيه للشراء 

و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

 19.65 جنيه للشراء 

و19.71 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في محافظة البحيرة

 

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