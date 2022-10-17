"المتحدة" تطلق حملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات

أخبار مصر
الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك إيمانًا  منها بدور الإعلام  في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته، وترتكز الحملة عبر وسائل المتحدة  الإعلامية المتنوعة على توعية  المصريين  في البيوت بشكل علمي بكيفية اكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، حيث أن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف لتدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب.

  التعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل


كما أن التعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل له  أساليب  وطرق علمية، وستقوم المتحدة للخدمات الإعلامية بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات الهامة.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مخاطر تعاطي المخدرات حملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات دور الإعلام في الدفاع عن المجتمع

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