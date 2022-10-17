سعر الذهب اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 في مصر والدول العربية

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب بشكل يومي؛ نظرًا لأهمية المعدن الأصفر الادخارية والمعنوية إذ يستخدمه الكثيرون في التهادي كما أنه هدية الزوج لزوجته، وهو وسيلة يتم التعبير بها عن مدى الحب والتقدير بين الطرفين.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق الـ17 من أكتوبر 2022 استقرارا ملحوظا في بداية تعاملات اليوم، معوضا الانخفاض الذي تعرض له يوم أمس الأحد.

وترصد بوابة الفجر سعر الذهب اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 في السطور التالية:

سعر الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1275 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1116 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 957 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 نحو 744 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وفيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب اليوم في سوق الصاغة فقد سجل نحو 8928 جنيهًا، وهذا السعر لا يشتمل على المصنعية أو الضريبة أو الدمغة.

سعر الذهب اليوم في الدول العربية

واستقر سعر الذهب اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 في الدول العربية متأثرةً بالإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للبورصة العالمية.

سعر الذهب اليوم الاثنين في السعودية

سعر الذهب عيار 24 نحو 198.30 ريال.

سعر الذهب عيار 22 نحو 181.80 ريال.

سعر الذهب عيار 21 عند 173.22 ريال.

سعر الذهب عيار 18 إلى 148.75 ريال.

سعر الذهب عيار 14 نحو 115.69 ريال.

سعر الذهب اليوم الاثنين في الإمارات

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 194.10 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 177.92 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 169.84 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 145.57 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 113.22 درهم.

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