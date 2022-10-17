البورصة تهبط بمنتصف تعاملات الاثنين بضغوط من أسهم قيادية

شهدت جلسة منتصف التعاملات بالبورصة المصرية، اليوم الاثنين، هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة، بضغوط من أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، مدينة نصر للإسكان والتعمير، القلعة للاستشارات المالية، الإسكندرية للزيوت المعدنية، النساجون الشرقيون للسجاد، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين للشراء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تقترب من نصف مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 10046 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1915 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 12349 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4067 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2193 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3134 نقطة، بينما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 3572 نقطة.



في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية.



وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، ومجموعة مستشفى كليوباترا، والسويدي إليكتريك، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 365 ألف سهم خلال جلسة أمس الأحد، وشراء الثانية 150 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.82%، وشراء الثالثة 60 ألف سهم، وشراء الرابعة 320 ألف سهم، والتي تمثل نسبة 0.015% من أسهم الشركة، وشراء الخامسة 50 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.27%، وشراء السادسة 1.3 مليون سهم، تمثل نسبة 0.04% من رأسمال الشركة، وشراء السابعة 9.61 مليون سهم.



في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي الشرقية-إيسترن كومباني، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 4 ملايين سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 18 مليون سهم، 671.5 ألف سهم، 315 ألف سهم، على التوالي.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، بي انفستمنتس القابضة، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال عدد 37 ألف سهم، 25 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 261 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، مستشفى النزهة الدولي 89.9 ألف سهم، 3300 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 6054 سهم، 150 ألف سهم، 62.5 ألف سهم، على التوالي.



في سياق منفصل قالت شركة المنصورة للدواجن، ردًا على استفسار البورصة بشأن ارتفاع أسعار الأعلاف ومدى تأثيرها على الشركة، إنها تصنع العلف الخاص بالإنتاج لديها مما قلل الأثر على التشغيل بالشركة، ولكن تم التأثير على تكلفة التشغيل من خلال ارتفاع أسعار الذرة والصويا المكونات الرئيسية لتصنيع الأعلاف، منوهةً إلى أن نتائج الأعمال تتأثر بمتوسطات الأسعار لعملية الشراء خلال كل ربع، ولذا لا تزال الشركة في مرحلة احتساب تأثير هذه الأزمة على نتائج أعمالها، والتي سوف تظهر في نتائج أعمال الربع الرابع.



من جهة أخرى قالت شركة أوراسكوم كونستشراكشون بي أل سي، إنها قد أضافت عقود جديدة بقيمة 670 مليون دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الثالث من العام الجاري، وبذلك يصل إجمالي قيمة العقود الجديدة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022 إلى 3.1 مليار دولار، وتمثل المشروعات في منطقة الشرق الأوسط نسبة قدرها 70% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الثالث، وتتركز تلك المشروعات في قطاعات البنية التحتية واللوجستية والتجارية.

