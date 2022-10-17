بتوجيهات "السيسي".. وفد طبي مصري يجري عمليات جراحية ونوعية كبرى بقطاع غزة (صور)

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إجراء العمليات
إجراء العمليات

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، شرع الوفد الطبي المصري والذي وصل إلى القطاع مساء الخميس الماضي، بإجراء عدة عمليات كبرى ونوعية  في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

 

وفور وصوله إلى القطاع، استقبلت وزارة الصحة في غزة الوفد المصري والذي يتكون من استشاريين في تخصصات هامة هي جراحة القلب والاوعية الدموية والعظام والعمود الفقري وجراحة التشوهات.

عشرة أيام  في القطاع

ويستمر الوفد الطبي المصري عشرة أيام  في القطاع، لإجراء أكبر قدر ممكن من العمليات الجراحية في مستشفيات غزة، فضلا عن مساعدة الطواقم الطبية الفلسطينية وتقديم كافة الخدمات الطبيه لسكان القطاع.

يأتي ذلك في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وفى ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة مستشفى غزة الأوروبي الوفد المصري

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