وزير الإسكان: مصر حققت تجربة عمرانية فريدة على مستوى القارة الإفريقية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، ورئيس وزراء التعاونيات الأفارقة، أن مصر ستعمل علي استكمال ما تم انجازه والتعاون مع جميع الأشقاء لمواجهة التحديات التى تواجه ملف التعاونيات والاسكان التعاوني.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، خلال كلمته بمؤتمر وزراء التعاونيات الأفارقة، أن مصر تمد يدها لكافة الدول المجاورة والشقيقة للتعاون في مجال التنمية المستندان وتنفيذ كافة المشروعات التى تحقق التنمية وتوفير حياة ادمية لكافة المواطنين ايمانا منها بحق الانسان في السكن.

وأوضح أن مصر قامت بتطوير 250 ألف وحدة سكنية في المناطق العشوائية والقضاء علي المناطق غير الآمنة، بالإضافة إلي مشروع سكن كل المصريين وحدة سكنية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ ما يقرب من مليون ونصف المليون وحده سكنية خلال سنوات قليلة.

وأشار إلي أن مدن الجيل الرابع التى اطلقته الحكومة المصرية عقب عام 2014 بمثابة نواة حقيقية للتنمية والحل الرئيسي لمواجهة التكدس، فضلا عن إنه ا تمثل مركزا حقيقيا لريادة الاعمال فضلا عن إنه ا مدن ذكية.

وأشار إلي أن ما حققته مصر في ملف الاسكان، يعتبر نموذج فريد علي مستوي القارة الافريقية، وقد انعكس ذلك في فوز تعاونيات البناء لتكون المقر الدائم لمجلس وزراء الاسكان الأفارقة.