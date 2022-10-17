تعرف على موعد تشغيل الأتوبيس الترددي أعلى الدائري

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الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي

تواصل هيئة الطرق والكباري، خلال الفترة الحالية، أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري، وذلك ضمن خطة تنفيذ المشروعات العملاقة التي تنفذها الهيئة.

وكشفت هيئة الطرق، أن موعد تشغيل الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري، سيكون مطلع العام المقبل، مشيرة إلى أنه لن يتم السماح للميكروباص السير على الطريق الدائري بعد تشغيل الأتوبيس الترددي.

ولفتت الهيئة إلى أنه جاري ترسيم جميع محطات الأتوبيس الترددي السريع، والبالغ عددها 47 محطة، مؤكدًا أن الطريق الدائري عقب تطويره وتوسعته، سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، مع تحديد حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT، ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، عدا كوبري المنيب الذي سيكون 8 حارات في كل اتجاه.

وأكدت أن الأتوبيس الترددي السريع وسيلة مواصلات متميزة، ستقدم خدمات متطورة لجميع الركاب، لافتًا إلى أن جميع المخالفات التي ستقع على الطريق الدائري من أي سائق سترصدها الكاميرات، وترسل رسالة فورية للسائق المخالف على هاتفه المحمول برقم المخالفة وتكلفتها.

في نفس السياق أشارت هيئة الطرق إلى أنّ مشروع تطوير الدائري سيعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى، وإضفاء انسيابية على حركة المرور، موضحًا أن العمل جاري على قدم وساق لتحديد موعد تشغيل الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري.

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