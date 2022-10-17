ننشر موعد قرعة دوري المجموعات للبطولة الأفريقية 2022

يبحث معظم الجماهير بشكل ملحوظ عن موعد قرعة دوري المجموعات للبطولة الأفريقية 2022، خلال الساعات القليلة الماضية.

وزادت خلال الساعات الماضية، عمليات البحث من قبل مجموعة كبيرة من الجماهير المصرية وعشاق الرياضة المصرية والأفريقية، عن موعد قرعة دوري المجموعات للبطولة الأفريقية 2022-2023، وذلك نظرا لمشاركة الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل 15 فريقًا رسميا إلى مرحلة المجموعات، وفي انتظار المباراة الخاصة بجولة الإياب بين فريقي رايل كاديوجو البوركيني وفيتا كلوب، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل؛ إذ سيتأهل منها الفريق رقم 16 بدور المجموعات.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد قرعة دوري المجموعات للبطولة الأفريقية 2022، وهي على النحو التالي:-

موعد قرعة دوري المجموعات للبطولة الأفريقية 2022

وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم، موعد قرعة دوري المجموعات للبطولة أفريقية للموسم الكروي 2022-2023، بداية نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تنقسم فرق المجموعات إلى 4 تصنيفات مختلفة، واختيار 4 مجموعات، يترتب عليها صعود المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية.

ويأتي فريق الأهلي في التصنيف الأول، بجوار كلا من فرق الترجي التونسي والرجاء والوداد من المغرب.

بينما الزمالك بالتصنيف الثاني بجور كلا من فرق بترو أتلتيكو الأنجولي وهورويا من دولة غنيا وصنداونز الجنوب إفريقي.

فى حين يضم التصنيف الثالث، كلا من أندية شبيبة القبائل الجزائري، وسيمبا التنزاني، الهلال السوداني، شباب بلوزداد الجزائري.

ويضم التصنيف الرابع، كلا من فايبرز الأوغندي،، المريخ السوداني، فيتا كلوب أو رايل كاديوجو، وأخيرا القطن الكاميروني.

يذكر أن حامل لقب دوري الأبطال عن الموسم الماضي، هو فريق الوداد المغربي، بعد فوزه على الأهلي المصري في المبارة النهائية التي أقيمت بالمغرب.

كما سبق وحصد فريق الأهلي لقب البطولة عامي 2020 و2021، في حين حصل نادي الزمالك على اللقب الأفريقي عام 2002.