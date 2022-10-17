ننشر موعد قرعة دوري المجموعات للبطولة الأفريقية 2022

منوعات
الاهلي
الاهلي

 

يبحث معظم الجماهير بشكل ملحوظ عن موعد قرعة دوري المجموعات للبطولة الأفريقية 2022، خلال الساعات القليلة الماضية. 

وزادت خلال الساعات الماضية، عمليات البحث من قبل مجموعة كبيرة من الجماهير المصرية وعشاق الرياضة المصرية والأفريقية، عن موعد قرعة دوري المجموعات للبطولة الأفريقية 2022-2023، وذلك نظرا لمشاركة الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وتأهل 15 فريقًا رسميا إلى مرحلة المجموعات، وفي انتظار المباراة الخاصة بجولة الإياب بين فريقي رايل كاديوجو البوركيني وفيتا كلوب، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل؛ إذ سيتأهل منها الفريق رقم 16 بدور المجموعات.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد قرعة دوري المجموعات للبطولة الأفريقية 2022، وهي على النحو التالي:- 

موعد قرعة دوري المجموعات للبطولة الأفريقية 2022

وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم، موعد قرعة دوري المجموعات للبطولة أفريقية للموسم الكروي 2022-2023، بداية نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تنقسم فرق المجموعات إلى 4 تصنيفات مختلفة، واختيار 4 مجموعات، يترتب عليها صعود المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية.

ويأتي فريق الأهلي في التصنيف الأول، بجوار كلا من فرق الترجي التونسي والرجاء والوداد من المغرب.

بينما الزمالك بالتصنيف الثاني بجور كلا من فرق بترو أتلتيكو الأنجولي وهورويا من دولة غنيا وصنداونز الجنوب إفريقي.

فى حين يضم التصنيف الثالث، كلا من أندية شبيبة القبائل الجزائري، وسيمبا التنزاني، الهلال السوداني، شباب بلوزداد الجزائري.

ويضم التصنيف الرابع، كلا من فايبرز الأوغندي،، المريخ السوداني، فيتا كلوب أو رايل كاديوجو، وأخيرا القطن الكاميروني.

يذكر أن حامل لقب دوري الأبطال عن الموسم الماضي، هو فريق الوداد المغربي، بعد فوزه على الأهلي المصري في المبارة النهائية التي أقيمت بالمغرب.

كما سبق وحصد فريق الأهلي لقب البطولة عامي 2020 و2021، في حين حصل نادي الزمالك على اللقب الأفريقي عام 2002.

موعد قرعة دوري المجموعات للبطولة الأفريقية 2022 قرعة دوري المجموعات للبطولة الأفريقية 2022 دوري أبطال أفريقيا الأهلي الزمالك

مواد متعلقة

المنافسون المحتملون للزمالك في دوري أبطال إفريقيا.. قمة مرتقبة أمام الأهلي وصدامات عربية صعبة

على رأسهم قطبي الكرة المصرية.. الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا 2023

الأكثر قراءة

يلا شوت HD رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد liverpool

عاجل.. تسريب تفاصيل عقد بيرسي تاو مع الاهلي

يلا كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد يلا شوت بث مباشر ليفربول NOW

يلا شوت watch مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشر Kora live دون تقطيع كلاسيكو الدوري الإسباني رابط ماتش الريال هدف Benzema

يلا REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت kora live

يلا شوت fal3arda مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كورة HD في كلاسيكو الأرض

لايف ناو live Now.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومان سيتي جودة عالية stream تعليق عربي دون تقطيع

Online بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي Live جودة عالية Stream تعليق عربي HD