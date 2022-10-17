غرفة القاهرة التجارية تكرم منتسبيها بعد نجاح "أهلًا مدارس ومدرستي" لدعم المواطنين

نظمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية احتفالية لتكريم لمنتسبيها من أصحاب الأنشطة المختلفة بعد مساهمتهم في نجاح معرضي " أهلًا مدارس – مدرستي"، وذلك أمس الأحد بمشاركة كبيرة من منتسبي الغرفة، خاصة الذين شاركوا في معرض أهلًا مدارس ومدرستي.



وحضر من مجلس إدارة غرفة القاهرة نيابة عن المهندس إبراهيم العربي أحمد الوسيمي نائب رئيس الغرفة، واللواء صلاح العبد أمين الصندوق ورئيس لجنة المعارض، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء لجنة المعارض " أشرف خضر – شريف يحيى - كريم غنيم- وليد رمضان".



وأثنى الحضور على دور منتسبي الغرفة بالتنظيم الجيد للمعارض في ظل النجاح الذي حققته المعارض لدعم المواطنين بتوفير سلع ذات أسعار مخفضة تتراوح ما بين 15 إلى 50%، فضلًا عن جودة السلع وتنوعها، إضافة خدمات جديدة مثل الخدمات البنكية التي ظهرت لأول مرة بالمعرض بجانب خدمات شركات الدفع الإلكتروني.



وقالوا إن هناك تعليمات من المهندس إبراهيم العربي بزيادة الدور المجتمعي وتنوعه لتحقيق مزيد من دعم المواطنين خلال الفترة القادمة.



وطالبوا منتسبي الغرفة بأهمية الاستفادة من الخدمات الكثيرة والمتنوعة التي تقدمها الغرفة، من بينها " مشروع الرعاية الصحية – التأمين على حياة وممتلكات التجار – أكاديمية التجزئة التي تقدم برامج تأهيلية متنوعة وحديثة – اللجان المختلفة المُشكلة بالغرفة لمناقشة كل ما يهم التجار- مركز تميز الغرفة الذي يقدم خدمات الشباك الواحد - النادي التجاري الجاري إنشاؤه حاليًا " وغيرها من الخدمات المميكنة والحديثة والعصرية التي تقدمها الغرفة.



وفتح منتسبو الغرفة حوارًا في نهاية الاحتفالية مع أحمد الوسيمي حول المعارض وبعض الموضوعات الأخرى التي تهم أنشطتهم، حيث قام بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي وجهت إليه والتي تستهدف تحقيق التنمية والتطوير للأنشطة بشكل عام، مشيرًا إلى أنه سينقل كافة وجهات النظر بمختلف تنوعها إلى المهندس إبراهيم العربي.