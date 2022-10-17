عاجل - ترتيب كريستانو رونالدو في جوائز الكرة الذهبية

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن ترتيب اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية في نسخة 2021/ 2022.

وتواجد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز العشرين وهو أسوأ مركز في تاريخ اللاعب خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية حيث لم يحتل اللاعب هذا المركز سوى مرة واحدة في 2005.

وتراجع رونالدو في ترتيب الكرة الذهبية هذا العام بسبب الأداء المتواضع من اللاعب بجانب ابتعاده عن المشاركة في دوري الأبطال لعدم مشاركة اليونايتد في البطولة.

القناة الناقلة لحفل الكرة الذهبية

شبكة أون تايم سبورت المصرية ستنقل فعاليات حفل الكرة الذهبية اليوم الاثنين 17-10-2022 بثا مباشرا من فرنسا عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 30 لاعبا، وهم كالتالي:



1- البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد).

2- البرتغالي رافائيل لياو (ميلان).

3- الألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ).

4- الفرنسي كريستوف نكوكو (لايبزيغ).

5- المصري محمد صلاح (ليفربول).

6- الإنجليزي ألكسندر أرلوند (ليفربول).

7- البرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد).

8- البرتغالي برناندو سيلفا (مانشستر سيتي).

9- الكولومبي لويس دياز (ليفربول).

10- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ/برشلونة).

11- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي).

12- البرازيلي كاسيميرو (ريال مدريد\مانشستر يونايتد).

13- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام).

14- البرازيلي فابينيو (ليفربول).

15- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد).

16-الفرنسي مايك مينان (ميلان).

17- الإنجليزي هاري كين (توتنهام).

18- الأوروجواني داروين نونيز (بنفيكا/ ليفربول).

19- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي).

20- السنغالي ساديو ماني ( ليفربول/ بايرن ميونيخ).

21- الإيفواري سبيستيان هالير ( أياكس/ بروسيا دورتموند).

22- الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد).

23- الألماني أنطونيو روديغر (تشيلسي/ ريال مدريد).

24- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

25- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

26- الصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا/ يوفنتوس).

27- الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول).

28- البرتغالي جواو كانسيلو (مانشستر سيتي).

29- النرويجي إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند/ مانشستر سيتي).

30- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

