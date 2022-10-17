بالأسماء.. 11 لاعبًا مهددين بالغياب عن الأهلي والزمالك في قمة السوبر

الفجر الرياضي
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

 

 

يترقب عشاق الكرة المصرية، مواجهة قوية بين الأهلي والزمالك، في مباراة السوبر المصري التي ستقام في الإمارات نهاية الشهر الجاري.

 

موعد مباراة السوبر المصري والقنوات الناقلة

 

تقام مباراة السوبر المصري على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية بين بطلي الدوري والكأس.

 

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة السوبر المصري يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر من العام الجاري في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

 

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11 لاعبا مهددين بالغياب عن الأهلي والزمالك في القمة

 

 

وأعلن البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قائمة اللاعبين لخوض مباراة الذهاب أمام إيسواتيني بالتصفيات الأفريقية يوم 23 أكتوبر الجارى خارج الديار، ومباراة العودة 30 أكتوبر في مصر.

 

وضمت القائمة 11 لاعبا من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بواقع 8 من القلعة الحمراء و3 من الزمالك.

 

وبات اللاعبين الـ11 مهددين بالغياب عن مباراة السوبر بسبب مشاركتهم مع المنتخب الأولمي.

 

واللاعبين هم: حمزة علاء، محمد أشرف، محمد مغربي، عبد الرحمن رشدان، كريم الدبيس، رافت خليل، مصطفى سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا من الأهلي.

 

وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحسام أشرف من الزمالك.

 

ومن المقرر أن ينتظم المنتخب الأوليمبي في معسكره الأربعاء المقبل، على أن يخوض تدريباته مرتين قبل السفر إلى إيسواتيني.

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