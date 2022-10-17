عاجل - الترتيب الكامل لقائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن الترتيب الكامل لقائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لموسم 2021 -2022 مساء اليوم الاثنين في الحفل السنوي.

وبدأ الحساب الرسمي لمجلة فرانس فوتبول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر الإعلان عن ترتيب اللاعبين من المركز الـ30 وحتي المركز الأول في المسابقة السنوية.

وجاء ترتيب قائمة اللاعبين المرشحين كالآتي

جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي وكريستوفر نكونكو لاعب لايبزيج في المركز الـ25.

أنطونيو روديجر لاعب ريال مدريد الحالي وتشيلسي السابق في المركز الـ25.

داروين نونيز مهاجم ليفربول الحالي وبنفيكا السابق في المركز الـ25.

جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ في المركز الـ25.

مايك ماينان حارس إيه سي ميلان في المركز الـ25.

برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي في المركز الـ22

فيل فودين لاعب مانشستر سيتي في المركز الـ22

ترينت ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول في المركز الـ22

هاري كين لاعب توتنام هوتسبير في المركز 21

كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد في المركز الـ20

كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد حاليا وريال مدريد سابقا في المركز الـ17

دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس في المركز الـ17

لويس دياز لاعب ليفربول في المركز الـ17

فيرجل فان دايك مدافع ليفربول في المركز الـ16

فابينيو لاعب وسط ليفربول في المركز الـ14

رافائيل لياو لاعب ميلان في المركز الـ14