بدأت الآن - يلا كورة HD مشاهدة حفل الكرة الذهبية 2022 بث مباشر وحصري على أون تايم سبورت YALLA SHOOT بث مباشر حفل الكرة الذهبية، حيث تقدم مجلة فرانس فوتبول جائزة البالون دور لأفضل لاعب في العالم للموسم الماضي 2021-2022.

تعرف على جائزة الكرة الذهبية 2022 وأبرز المرشحين لها، تتجه أنظار العالم مساء اليوم الإثنين نحو العاصمة الفرنسية باريس والتي تحتضن مراسم تسليم الجوائز العالمية ومن ضمنها الكرة الذهبية، والتي تُقدم من مجلة فرانس فوتبول سنويًا، وسيتم الإعلان بشكلٍ رسمي عن الفائز بالكرة الذهبية للعام 2022، حيث تقدم المجلة الفرنسية فرانس فوتبول الجائزة لأفضل لاعب في العالم، وسيشهد الحفل توزيع العديد من الجوائز الأخرى للاعبين متميزين طوال العام الكروي الأخير، وأعلنت مجلة فرانس فوتبول أنها بصدد انطلاق حفل مراسم التتويج بالكرة الذهبية مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



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المرشحون للكرة الذهبية:

أعلنت المجلة الفرنسية فرانس فوتبول سابقًا عن ترشيحها لقائمة تضم 30 لاعبًا، يتنافسون من خلالها على حصدها والفوز بها، وتعتبر الكرة الذهبية من أهم الجوائز التي يحصل عليها اللاعبين خلال مسيرتهم الكروية، وتضم القائمة الفرنسي كريم بنزيما المرشح الأقرب للفوز بها وكذلك المصري محمد صلاح.

وفي ظل الحديث عن الكرة الذهبية، من المتوقع فوز كريما بنزيما الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته الكروية، وذلك بعد الفوز بدوري الإسباني رفقة ريال مدريد وحصد هداف البطولة، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة الملكي ريال مدريد الموسم الماضي وحصوله على هداف البطولة، والذي ساهم بشكلٍ كبير في تتويج فريقه بهذه الألقاب.

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جائزة ياشين:

تقدم المجلة الفرنسية فرانس فوتبول أيضًا جائزة ياشين لأفضل حارس في العالم هذا العام، بجانب جائزة الكرة الذهبية، ومن المتوقع أن يحصد الجائزة حارس مرمى ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا، وتوج الإيطالي جيانلويجي دوناروما بالجائزة العام الماضي.

جائزة كوبا:

تمنح جائزة كوبا التي تُقدمها مجلة فرانس فوتبول بجانب الجوائز الأخرى إلى أفضل شاب صاعد تحت 21 سنة، وقد توج بيدري لاعب برشلونة الإسباني بها العام الماضي.