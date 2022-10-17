ننشر جدول مباريات الدوري المصري الممتاز 2022-2023 والقنوات الناقلة

يتسائل العديد من متابعي ومحبي كرة القدم المصرية، عن جدول مباريات الدوري المصري الممتاز 2022-2023 والقنوات الناقلة، وذلك لما أعلنته رابطة الأندية المصرية، لمشاهدة جميع المباريات.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب، عن قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023، بعد إجراء قرعة المسابقة بأحد الفنادي المصرية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، جدول مباريات الدوري المصري الممتاز 2022-2023 والقنوات الناقلة، وهي على النحو التالي:-

جدول مباريات الدوري المصري 2022-2023 الجولة الأولي

وجاءت مباريات الجولة الأولى بجدول مباريات الدوري المصري الممتاز، المقرر انطلاقه يوم 18 من أكتوبر الجاري، وهو على النحو التالي:

- أسوان - الاتحاد السكندري: الثلاثاء 18-10-2022 الساعة الثالثة عصرًا على ستاد أسوان.

- البنك الأهلي – فاركو: الثلاثاء 18-10-2022 الساعة الخامسة مساءً على استاد بتروسبورت.

- المصري - سيراميكا كليوباترا: الثلاثاء 18-10-2022 السابعة السابعة مساءً على ستاد برج العرب.

- الإسماعيلي – الأهلي: الأربعاء 19-10-2022 الساعة السابعة مساءً على ستاد برج العرب.

- إنبي – بيراميدز: الأربعاء 19-10-2022 الساعة السابعة مساءً على ستاد بتروسبورت.

- الزمالك – سموحة: الأربعاء 19-10-2022 الساعة السابعة مساءً على ستاد المقاولون العرب.

- المقاولون العرب - غزل المحلة: الخميس 20-10-2022 الساعة الخامسة مساءً على ستاد المقاولون العرب.

- حرس الحدود – فيوتشر: الخميس 20-10-2022 السابعة الخامسة مساءً على ستاد المكس.

- الداخلية - طلائع الجيش: الخميس 20-10-2022 السابعة السابعة مساءً على ستاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز 2022-2023

وتنقل مجموعة قناة أون تايم سبورتس الرياضية مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023، وذلك بعد حصولها على حقوق بث الدوري بشكل حصري في الوطن العربي.

الزمالك بطل النسخة الماضية و18 فريقا مشاركا بالنسخة الحالية

واستطاع نادي الزمالك لكرة القدم الفوز بالدوري المصري الموسم الماضي بعد صراع مع النادي الأهلي ونادي بيراميدز حتي الجولات الأخيرة من الدوري، ويشارك في الدوري 18 فريقًا هذا الموسم.