أول تعليق من بنزيما بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية 2022

علق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني على تتويجه بجائزة الكرة الذهبية 2022 المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وقال بنزيما في تصريحاته بعد الفوز بالكرة الذهبية: ” شكرًا للجميع على التتويج بالجائزة، أشعر بفخر كبير جدًا، كان هذا حلم الطفولة وكبرت مع هذا الهدف في ذهني”.

وأضاف: ” الأمر لم يكن سهلًا سأواصل العمل كالعادة، أريد أن أشكر زملائي في ريال مدريد والفريق والرئيس فلورنتينو بيريز وزملائي في منتخب فرنسا”.

وتابع: ” لا بد أن أتوجه بالشكر إلى المدرب كارلو أنشيلوتي والرئيس فلورنتينو بيريز الذي يعتبر أحد أفراد عائلتي لقد منحني الفرصة للتوقيع لريال مدريد ومنذ ذلك اليوم دعمني دائمًا”.

وواصل: ” أشكر نادي ليون أيضًا لأن بدونهم لم أتمكن من الوصول إلى ريال مدريد لمواصلة التألق والتواجد هنا والفوز بهذه الجائزة”.

وأضاف بنزيما: ” هذه الجائزة صحيح فردية لكن بالنسبة لي هي جماعية وهي جائزة الشعب، لقد حققت حلمي أظن أن كل اللاعبين يفكرون بذلك لأن الكرة الذهبية من الصعب تحقيقها لكنها ليست مستحيلة، بالنسبة لي ليس هنالك سن محدد للفوز بالكرة الذهبية، أحيانًا نرى لاعبون عندما يتخطون سن الثلاثين يتألقون أكثر”.

وفي رسالته للأسطورة البرازيلي رونالدو قال: ” لقد وصلت لهذه الجائزة لكن من المستحيل أن أصل إلى مستوى رونالدو أو زيدان، ولكني يفكي فخرًا أن ألعب مع نفس الفريق”.

وأنهى بنزيما تصريحاته في رسالة إلى رونالدو قائلًا: ” رونالدو يعرف إنه مثلي الأعلى والجميع يعرف أنه لا يوجد لاعب يشبهه، رونالدو لاعب لا يتكرر كثيرًا هو المهاجم الذي يتمتع بمستوى من الصعب على أحد الوصول إليه مثل زين الدين زيدان”.