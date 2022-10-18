أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-10-2022

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن صعدت خلال تعاملات أمس، مع استمرار حالة التذبذب بالمعدن الأصفر.

أسعار الذهب الأن:



سعر الذهب عيار ٢١: 1112 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 1270.8 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 953 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 743.5 جنيه

سعر جنيه ذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8896 جنيه

أسعار الذهب العالمي:

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين بعد الانخفاض الذي شهدته في الجلستين السابقتين مع تراجع سعر الدولار وعوائد سندات الخزانة، وذلك على الرغم من استمرار المخاطر من رفع وشيك سيقوم به مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 في المئة إلى 1661.33 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 1627 بتوقيت جرينتش، ليتجاوز أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين لامسه في الجلسة الأخيرة.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1667.60دولار.

وتسبب انخفاض الدولار 1.2 بالمئة وتراجع عوائد سندات الخزانة في جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

ويتعرض الذهب لتأثيرات سلبية إذ من المتوقع أن يستمر مجلس الاحتياطي الاتحادي في مسار رفع أسعار الفائدة وزيادتها بواقع 75 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه المقبل من أجل كبح التضخم.

وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 20 بالمئة منذ أن تجاوزت حاجز ألفي دولار للأونصة في مارس آذار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 18.70 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 912.59 دولار كما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة ليصل إلى 2009.13 دولار.