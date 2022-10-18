أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 18-10-2022 في الدقهلية

استقرت أسعار اللحوم في أسواق محافظة الدقهلية، اليوم، حيث استقرت الأسعار بجميع أسواق مراكز المحافظة.

وتنشر بوابة الفجر أسعار اللحوم اليوم في مراكز محافظة الدقهلية

أسعار اللحوم جاءت كما يلي:

أسعار اللحوم الضأن ما بين 180 – 195 جنيها، والكبدة الضأن 180 – 195 جنيها.

سعر اللحوم الجملي بين 100 – 130 جنيها للكيلو، داخل محافظة الدقهلية.

أسعار كيلو المفروم بين 145- 185 جنيهًا داخل محافظة الدقهلية

أسعار لحم الكندوز تراوح ما بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو فى الأسواق داخل محافظة الدقهلية

أسعار السجق البلدى فى السوق الدقهلاوي من 145 إلى 165 جنيهًا داخل محافظة الدقهلية

سعر كيلو كباب الحلة ما بين 180- 195 جنيهًا للكيلو داخل محافظة الدقهلية.

اللحوم السودانية في الدقهلية

وكان الدكتور على مصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قد أعلن فى تصريحات له أن الشركة المصرية للحوم والدواجن زادت ‏من ضخ اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بما ‏يقارب 120 طنًا يوميًا.

وقام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتدشين مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمختلف منافذ المحافظة ليكون 95 جنيها للكيلو بدلا من 105 جنيهات، من خلال التعاون مع جمعية مواطنون ضد الغلاء، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، ومحمود العسقلاني رئيس مجلس إدارة جمعية مواطنون ضد الغلاء، ووائل السنوسي مدير فرع الجمعيه بالدقهلية ومسئول المنافذ