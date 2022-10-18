أسعار الدواجن والكتاكيت في مصر اليوم الثلاثاء 18-10-2022

استقرت أسعار الدواجن والكتاكيت فى السوق المحلى اليوم الثلاثاء، بعد إعلان اتحاد الدواجن توفير الحكومة كميات من الاعلاف بالاسواق للسيطرة على ارتفاع أسعارها والقضاء على السوق السوداء لبيعها.

وسجلت أسعار الدواجن في المزارع استقرار وسط توقعات بهبوط اسعارها مع، إعلان الحكومة افراجها اسبوعيا عن 60 الف طن من الأعلاف، ليصل سعر الدواجن البيضاء إلى 32 جنيه، سعر الساسو 45 جنيه، وسعر امهات بيضاء إلى 24 جنيه.

أسعار الكتاكيت:

سجلت اسعار الكتاكيت ارتفاعات حيث تراوح سعر الكاتكوت الابيض بين 6 إلى 7 جنيه وسجل سعر الساسو 6.25 جنيه.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا؛ لبحث حل مشكلة نقص الأعلاف في السوق المحلية الخاصة بصناعة الدواجن، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد وصغار المربين.

رئيس الوزراء يتدخل لتوفير الاعلاف لصناعة الدواجن:

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بهدف العمل على حل الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن نقص الأعلاف في صناعة الدواجن، مؤكدا أنه يتعين الإشارة في بادئ الأمر إلى أن هذه الأزمة هي نتاج التداعيات السلبية للأزمة العالمية، والتي طالت العديد من السلع والمنتجات الأخرى وليس فقط الأعلاف المخصصة لهذه الصناعة، ولا يعلم أحد إلى أي مدى زمني سيطول أمد هذه الحرب الراهنة.

واستدرك الدكتور مصطفى مدبولي بقوله: "الجميع يعلم أن الدولة تتحرك لتقليل حدة تلك التداعيات السلبية التي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة، ولذا فالدولة تسعى لتوفير العملة الصعبة وفقا لفقه الأولويات، ولا سيما ما يتعلق منها بتوفير الغذاء، والوقود، ومستلزمات الإنتاج، وبالطبع فنحن نضع الأعلاف ضمن مستلزمات الإنتاج، ولذا نبذل جهودًا كبيرة من أجل التغلب على هذه المشكلة.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه منذ اندلاع هذه المشكلة، تم التواصل مع البنك المركزي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ بهدف إيجاد آلية عاجلة للتحرك السريع لاحتواء هذه المشكلة وفق الإمكانات المتاحة.

ووجه مدبولي، حديثه لمسئولي الاتحاد وصغار المربين قائلا: كان لديّ حرص شديد على الالتقاء بكم، كما أؤكد لكم أن الحكومة تعمل، بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، على دفع جميع الصناعات ومنها صناعة الدواجن، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزي على سرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأعلاف؛ من أجل دعم صناعة الدواجن.