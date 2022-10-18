أسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 18-10-2022

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اسعار الحديد والاسمنت
اسعار الحديد والاسمنت اليوم

استقرت اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 18-10-2022، وسط ركود في المبيعات مع انتظار اعلان الحكومة اشطراتات البناء الجديدة، حيث بلغ سعر طن الحديد في المتوسط 1700 جنيه، وطن الاسمنت 1400 جنيه.

 

أسعار طن الحديد في مصر اليوم الثلاثاء 18-10-2022:

استقر سعر طن "حديد عز" عند 17670 جنيها، وسجل سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع 17570 جنيها، واستقر سعر طن "حديد العشري" تسليم أرض المصنع 17500 جنيه، وسجل سعر طن "حديد بشاي" تسليم أرض المصنع 17900 جنيه، واستقر سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع 17570 جنيها، وسجل سعر طن "حديد العتال" تسليم أرض المصنع 17550 جنيها، واستقر سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.

أسعار طن الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 18-10-2022:

 استقر سعر اسمنت المسلح عند  1450 جنيها، واستقر سع طن اسمنت النصر مسجلا 1435 جنيها.
وسجل سعر طن اسمنت لافارج 1450 جنيهاوسجل سعر أسمنت وادي النيل 1400 جنيه للطن، واستقر سعر طن اسمنت السويدي ى 1495 جنيه.

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