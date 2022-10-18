عاجل.. السعودية تعرض شراء سنداتها بالاسواق العالمية نقدا

أعلنت وزاررة المالية السعودية، عن تقديمها عرضا لحاملي سندتها التى يتم تداولها في بورصة لندن عرضا لشرائها السندات الحالية نقد، مع استعدادها لاصدار سندات جديدة

ووجهت وزارة المالية السعودية الدعوة لحاملي سنداتها في بورصة لندن التي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار المستحقة في عام 2023، وسندات بقيمة 4.5 مليار دولار مستحقة في أبريل 2025، وسندات بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة في أكتوبر 2025، وسندات بقيمة 5.5 مليار دولار مستحقة في عام 2026.

وقالت الوزارة إنها تعتزم إصدار سلسلة من السندات الجديدة المقومة بالدولار بسعر فائدة ثابت في إطار برنامجها العالمي المتوسط الأجل للأوراق المالية وكذلك صكوك جديدة دولارية تخضع لظروف السوق