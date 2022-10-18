أداء متبيان لمؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم

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البوررصة المصرية
البوررصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة، اليوم الثلاثاء، ادائها المتباين، وسط إلغاء العمليات على عدد من الأسهم، وارتفاع   

 

وتراجع مؤشر "إيجي أكس 30 " الرئيسي بنسبة 0.43% ليصل إلى 10105 نقطة،  بينما ارتفع  المؤشر السبعيني "إيجي أكس "70 بنسبة 0.62% إلى  2209 نقطة، وارتفع المؤشر الاوسع نطاقا إيجي أكس 100 بنسبة 0.32% إلى 3157.41 نقطة.

من جانبها اعلنت إدارة البورصة أنه تقرر عدم الاعتداد بأثر العمليات رقم 000146094198 - 000146089767 والمنفذة على أسهم شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات خلال جلسة اليوم 18/10/2022 على سعر الإقفال اللحظي.

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