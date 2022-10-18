زيادة راسمال الشركة القابضة للتشيد والتعمير إلى 2 مليار جنيه

الاقتصاد
محمود عصمت وزير قطاع
محمود عصمت وزير قطاع الاعمال

ترأس المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والتي اعتمدت الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2022/2023.

و اعتمدت الجمعية العامة زيادة رأس المال المدفوع للشركة القابضة للتشييد والتعمير بقيمة نحو 400 مليون جنيه ليبلغ 2 مليار جنيه.

كما وافقت الجمعية على السير في إجراءات نقل تبعية شركة عمر أفندي من الشركة القابضة للتشييد والتعمير إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق، لتحقيق التكامل في الأنشطة خاصة أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق يتبعها شركات تعمل بمجال التجارة الداخلية.

وأشار تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد إلى جهود إصلاح وتطوير شركات المقاولات وتطور حجم الأعمال المسندة والتعاقدات خاصة في ظل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والحصول على بعض المشروعات في الدول العربية، إلى جانب المشروعات الجديدة لشركات الإسكان ومنها تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى، وطرح مشروع تنمية قطعة أرض بمساحة 36 فدانًا على النيل مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا.

وتطرق التقرير أيضًا التوجه الحالي للشركة القابضة للقيام بدور المطور العام بشكل مباشر أو بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير محفظة الأراضي التي تمتلكها، وذلك لاستغلالها في مشروعات استثمارية متنوعة في قطاعات مختلفة زراعية وصناعية وسكنية وسياحية وترفيهية وغيرها.

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