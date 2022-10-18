معهد تكنولوجيا المعلومات: تدريب 10 آلاف من طلاب الجامعات بمراكز إبداع مصر الرقمية

قالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI إنه في غضون هذا الصيف ومن خلال تواجد المعهد بمحافظات القاهرة، أسيوط، الإسكندرية والإسماعيلية ومن داخل مراكز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا) بمحافظات أسوان، المنصورة، المنوفية، المنيا، سوهاج وقنا، أنهي المعهد المعسكرات الصيفية لما يقرب من 10 آلاف مستفيد من شباب الجامعات من مختلف الكليات الهندسية والفنية".

أوضحت قائلة ""ترك الأثر" عنوان هام يحرص معهد تكنولوجيا المعلومات ITI على ترسيخه وتعظيمه لدى شبابنا من خلال الخدمات التدريبية المقدمة من خلال المعهد".

أضافت هبة صالح "تكمن الأهمية الأولي للمعسكرات الصيفية في إحداث أثر من ناحية الجاهزية المبكرة والقدرة التطبيقية لشباب الجامعات للربط بين المهارات التكنولوجية لمهن المستقبل في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومهارات العمل الحر".

أوضحت رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI "تقام المعسكرات الصيفية بشكل سنوي على مدار ثلاث أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر) على أحدث التخصصات المطلوبة في سوق العمل مثل أمن المعلومات، الفنون الرقمية، علوم البيانات، الذكاء الاصطناعي والبرمجيات وغيرها من التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل.

يأتي هذا في إطار خطة معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) لإعداد الكوادر المصرية الشابة بالقدرات الرقمية والقادرة على المنافسة المحلية والدولية وذلك انسجاما مع استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مصر الرقمية" والتي تسعى لتعزيز المهارات الرقمية للشباب.