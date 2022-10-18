ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.354 مليار جنيه.



وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10163 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1939 نقطة، وزادمؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12500 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4146 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2214 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3165 نقطة.