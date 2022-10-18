وزيرا الزراعة يبحث مع نظيره الجابوني أوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تشارلز مافي إيلا - وزير الزراعة الجابوني والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء بحث تفعيل أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الزراعية المختلفة.



خلال اللقاء رحب "القصير" بالوزير الجابوني مؤكدا على دعم الحكومه المصرية لدوله الجابون الشقيقة مؤكدا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كل اوجه الدعم إلى الأشقاء الأفارقه في كافه المجالات المتعلقة بقطاع الزراعة وخاصة الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي،

وأشار القصير أن مجالات التعاون مع الجابون من الممكن أن تشمل الثروة السمكية والداجنة وإستنباط أصناف تقاوي المحاصيل الاستراتيجية عالية الإنتاجيه من الأرز والذرة وتطوير الميكنة الزراعية وتعزيز فرص الإستثمار في الجابون، والتعاون في مجال البحوث الزراعية والتدريب وبناء قدرات الكوادر البشرية بالمركز الدولي المصري للزراعة التابع للعلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة.



وأضاف "وزير الزراعة "ان الدول الأفريقية حاليا في أشد الاحتياج إلى التعاون والتكامل خاصةً في ظل التحديات العالمية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية التي لها تاثير كبير على قطاع الزراعة والعاملين به.



ومن جانبه تقدم تشارلز - وزير الزراعه الجابوني بالشكر لنظيره المصري لحسن إستقباله والوفد المرافق مشيدًا بعمق العلاقات الثنائيه بين البلدين وما تبذله وزاره الزراعة المصرية من جهود ملموسة حيث تمتلك مصر تكنولوجيا وقدرات والمقومات التي تمكنها من إحداث طفره في التعاون الزراعي.



كما أشار الوزير الجابوني إلى امكانية التعاون في زراعة وتحسين انتاجية الارز والذرة مشيرا إلى أن هناك فرصًا للاستثمار الزراعي في بلاده.



وفي نهاية اللقاء إتفق الوزيران على سرعة الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم المقترحة بين الجانبين في مجال الثروة السمكية فضلًا عن امكانية انشاء مزرعة مشتركة يمكن من خلالها نقل التكنولوجيات الحديثة في مجال الزراعة إلى الجابون وتشكيل لجنة فنية زراعية مشتركة من الجانبين لتنفيذ ومتابعة ما يتم الإتفاق عليه.



بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وسفير جمهورية الجابون بالقاهرة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

