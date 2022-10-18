عاجل.. تغريم شركة لافارج الفرنسية 778 مليون دولار لدعمها مجموعات إرهابية من ضمنها "داعش"

تستعد شركة لافارج للأسمنت الفرنسية ومجموعة "هولسيم" السويسرية الأم لتسديد غرامة 778 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية لمساعدتها مجموعات إرهابية منها تنظيم "داعش" خلال الحرب في سورية حسب ما أعلنت الشركة.

وصدر عن الشركتين بيان جاء فيه أن لافارج وشركتها الفرعية "لافارج للأسمنت سورية" التي تم حلها "وافقتا على الاعتراف بالذنب بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سورية من أغسطس 2013 حتى أكتوبر 2014"